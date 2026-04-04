Фейковые карты и «помощь»: как мошенники разводят владельцев iPhone

В России резко выросло число мошеннических схем, связанных с оплатой сервисов Apple. На фоне ограничений и дефицита подарочных карт злоумышленники начали активно использовать фишинг, поддельные сайты и объявления с «помощью» в обходе блокировок, пишут « Известия ».

Пользователям предлагают дешевые карты пополнения или услуги по смене региона аккаунта. На деле деньги уходят мошенникам: после оплаты человек получает уже использованный код или не получает ничего. Часто жертву просят передать доступ к аккаунту или устройству — это может привести к полной блокировке Apple ID и краже данных.

Эксперты отмечают, что особенно опасны фишинговые сайты, маскирующиеся под официальные сервисы, и боты в мессенджерах. Главный риск — желание сэкономить или быстро решить проблему с оплатой. Специалисты советуют покупать карты только у проверенных продавцов и ни при каких условиях не передавать логины, пароли и коды подтверждения третьим лицам.

Ранее россиян предупредили о хитрых уловках магазинов со скидками и распродажами.