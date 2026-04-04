Как не купить испорченное мясо: признаки, которые выдают плохой продукт

Выбирая мясо в магазине, многие ориентируются только на цену и внешний вид, но этого недостаточно. Как пояснила « Газете.Ru » эксперт Светлана Гиль, именно детали — цвет, запах и текстура — помогают понять, насколько продукт свежий.

Первое, на что стоит смотреть, — цвет. Свинина должна быть светло-розовой, говядина — темно-красной, баранина — красно-коричневой. Жир — белый или слегка кремовый. Если мясо выглядит слишком ярким или жир имеет розоватый оттенок, это может говорить о попытке «освежить» продукт.

Не менее важна текстура. Свежее мясо упругое: при нажатии вмятина быстро исчезает. Поверхность должна быть слегка влажной, но не липкой и без слизи. Запах — нейтральный: любые кислые или резкие нотки — повод отказаться от покупки.

Также стоит обратить внимание на упаковку. Избыток жидкости в подложке может означать, что мясо уже размораживали или хранили неправильно. Перед покупкой важно проверять срок годности и герметичность упаковки, а сам продукт брать в конце покупок, чтобы не нарушать температурный режим.

