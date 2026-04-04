Клещ на питомце: что делать, если кошку или собаку укусил клещ

Эксперт Светлана Капустина рассказала « Газете.Ru », как правильно действовать, если домашнего питомца укусил клещ. По ее словам, главная ошибка — надеяться только на обработку и не осматривать животное после прогулки. Ни капли, ни ошейники, ни спреи не дают полной защиты, поэтому в теплый сезон проверять кошку или собаку нужно каждый раз.

Особенно внимательно стоит осматривать зоны за ушами, подбородок, подмышки, пах и живот. Клещ может не сразу присосаться, а прятаться в шерсти, выжидая удобный момент. Если паразит уже впился, удалять его голыми руками нельзя: есть риск раздавить тело клеща и занести содержимое в ранку. Лучше использовать пинцет, захватывая клеща как можно ближе к коже, и вытаскивать его аккуратными круговыми движениями, не сдавливая. После этого место укуса нужно обработать антисептиком.

Но даже если клеща удалось снять быстро и без проблем, на этом история не заканчивается. Питомца все равно нужно показать ветеринару, потому что паразиты могут переносить опасные инфекции. Ждать вялости, температуры или изменений мочи не стоит: чем раньше врач оценит состояние животного, тем выше шанс избежать тяжелых последствий.

