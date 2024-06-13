Мытищинский яхтсмен Филиппенков завоевал путевку на финальный этап первенства РФ

Яхтсмен продолжит участие в дальнейших соревнованиях и поборется за победу на первенстве России. Конкуренция была высокая. Так, на участие в главных стартах сезона было выделено всего 15 путевок. За обладание ими в третьей отборочной регате боролись спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Калининградской, Самарской, Нижегородской, Ленинградской и Московской областей.

Кубок Ассоциации класса «Оптимист» состоялся в акватории Финского залива. В мероприятии приняли участие 180 спортсменов.

Подготавливаться юноше 2010 года рождения помогает тренерский коллектив, в состав которого вошли Тарунтаев Е.С. и Бондарева К.Ш. Администрация городского округа Мытищи выражает благодарность наставникам за проделанную работу и желает спортсмену Илье Филиппенкову дальнейших побед.