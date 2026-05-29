На чемпионате мира по хоккею определились полуфиналисты

На проходящем в Швейцарии чемпионата мира определились участники полуфиналов. Ими стали сборные Канады, Финляндии, Швейцарии и Норвегии.

В четвертьфинале Канада спокойно обыграла сборную США, которая после победы на Олимпиаде привезла на чемпионат мира слишком слабую команду, — 4:0. Заброшенными шайбами отметились Маклин Селебрини, Дилан Холлоуэй, Коннор Браун и Сидни Кросби.

Финляндия предсказуемо разделалась с Чехией — 4:1. Швейцария, собравшая на домашний чемпионат всех своих звезд, одолела Швецию — 2:0.

Главной же сенсацией турнира стал взлет сборной Норвегии. Молодая скандинавская команда удивила на групповом этапе, а в четвертьфинале обыграла сборную Латвии — 2:0. За последние 10 лет Норвегия не попадала даже в десятку сильнейших. Лучшим результатом норвежцев является четвертое место на чемпионате мира 1951 года, когда в турнире участвовали всего семь команд.

Теперь в полуфиналах сыграют Канада — Финляндия, Швейцария — Норвегия.