Варшава оказалась между молотом и наковальней: антиукраинские настроения внутри Польши растут, но отказаться от поддержки Киева поляки не могут. Грядущее лишение президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла — не начало разрыва, а попытка польских властей символически успокоить своих же граждан. Об этом интернет-изданию «Подмосковью сегодня» заявил ведущий научный сотрудник РИСИ, эксперт по украинско-польским отношениям Олег Неменский.

Президент Польше Кароль Навроцкий сообщил о планах лишить Зеленского ордена из-за его участия в героизации деятелей Организации украинских националистов* (ОУН*), которых в Варшаве считают преступниками. Однако, по мнению политолога Олега Неменского, за этим жестом стоит не желание разорвать отношения с Киевом, а необходимость польской власти «хоть как-то на символическом уровне отреагировать на то, что происходит на Украине».

В самой Польше стремительно растут антиукраинские настроения, и власть должна продемонстрировать, что она не игнорирует действия Киева, оскорбляющие польскую национальную память. Иначе правые оппозиционеры получат дополнительный козырь в борьбе за голоса избирателей. Неменский подчеркнул, что сама по себе украинско-польская идеологическая война неразрешима.

Неменский подчеркнул, что, несмотря на прохладные отношения и растущие антиукраинские настроения в обществе, Варшава не перестанет поддерживать Киев.

«Польша считает, что противостояние Украины с Россией является частью ее национального интереса. Там говорят: „Украинцы воюют за себя и за Польшу“. Поэтому шантажировать Киев отказом от военной помощи они не могут», — резюмировал политолог.

Польша уже сейчас проводит имперскую политику и в среднесрочной перспективе нацелена на возвращение под свой контроль территорий Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей — именно поэтому Варшава, несмотря на историческую травму Волынской резни и героизацию Бандеры, не только не разрывает отношения с Киевом, но и всячески поддерживает его, ослабляя Украину.

* Организация запрещена в России.