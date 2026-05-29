Ночной кошмар под Щелково: сломанное дерево обрело лицо и следит за прохожими

В поселке Загорянский городского округа Щелково появился новый арт-объект, который уже разделил местных жителей на два лагеря. Днем он вызывает улыбку, а ночью, при свете фонарей, заставляет вздрагивать. Неизвестный умелец превратил сломанное дерево в фигуру с выразительным лицом, и теперь эта работа обсуждается в соцсетях активнее, чем многие официальные памятники. На это обратил внимание REGIONS .

Когда природа просит кисти

В Загорянском, тихом поселке под Щелковом, случилось событие, которое редко встретишь в рубрике «городские новости». Местные жители обнаружили, что сухое сломанное дерево, давно мозолившее глаза своей унылостью, вдруг… ожило. Некто с богатой фантазией и явным художественным вкусом подошел к неприглядному стволу с инструментом и превратил его в объект, который теперь не обойти равнодушно.

Фотографии арт-объекта моментально разлетелись по соцсетям. На стволе проступило лицо — с характерными чертами, «живым» взглядом и даже долей юмора.

Два в одном: комедия и хоррор

У творения неизвестного мастера оказалась двойственная натура. При дневном свете дерево выглядит почти дружелюбно. Его можно принять за лесного духа или персонажа сказки, которого не боишься, а скорее изучаешь с любопытством. Но как только солнце садится и дворовые фонари включаются, тени оживают. Теперь персонаж на стволе обретает угрожающие черты. Местные шутят, что вечером мимо лучше пробегать быстрее — мало ли что взбредет в голову деревянному созданию.

Арт без разрешения и без подписи

Кто именно подарил Загорянскому эту неоднозначную достопримечательность, остается загадкой. Автор не оставил подписи, не отметился в пабликах и, судя по всему, не собирается раскрывать инкогнито. Соседи гадают, был ли это местный скульптор-любитель, студент художественного училища или просто человек с большим чувством юмора и свободным вечером. Ясно одно: скучать жителям поселка теперь не придется. Тема «хоррор-дерева» уже обсуждается в каждой второй компании, а дети, кажется, нашли нового героя для своих страшилок. Что будет дальше с арт-объектом — украсят ли его или, наоборот, попросят «убрать обратно» — покажет время. Пока же Загорянский обзавелся тем, чего нет ни у одного соседнего поселка.