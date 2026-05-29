Сельхозпроизводителя из Зарайска оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Сельхозпроизводителя из Зарайска оштрафовали на 200 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Как отметили в ведомстве, в 2025 году компания уже была оштрафована на 1 млн рублей за нарушение, вследствие которого произошел лесной пожар. Тогда лесам был причинен ущерб более чем на 9 тыс. рублей.

«Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Бережное отношение к лесу — это закон!» - подчеркнули в комитете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион готовился к прохождению пожароопасного периода.