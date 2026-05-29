Пушкин под открытым небом: 11-часовой оперный марафон устроят под Коломной

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня, село Шкинь под Коломной превратится в большую оперную сцену. С 11 утра до 10 вечера здесь пройдет V Международный фестиваль «Шкинь-Опера» под названием «Vivat, Пушкин! Музыка над Северкой». Дмитрий Дюжев выйдет на сцену в образе Евгения Онегина, а для детей откроет свои двери площадка «Союзмультфильма». Обещают аншлаг: в прошлом году фестиваль собрал более 25 тысяч человек, пишет REGIONS .

От локального праздника до масштабного события

То, что почти десять лет назад начиналось как скромный усадебный праздник на Соборной площади в Коломне, теперь превратилось в одно из самых ярких культурных событий лета в Подмосковье. География участников «Шкинь-Оперы» разрослась от местных коллективов до артистов со всей России и из-за рубежа. В разное время на сцене выступали Государственный академический хор имени Пятницкого, группа «Кватро», театр танца «Казаки России» и даже итальянские маэстро Адольфо Себастьяни с Энрико Колонной.

Один из организаторов фестиваля — Российское военно-историческое общество (РВИО). Председатель местного отделения Андрей Ваулин напомнил о внушительной статистике прошлого года.

«В прошлом году фестиваль „Шкинь-Опера“ посетили более 25 тыс. человек. На сцене выступили свыше 600 артистов из России и Беларуси. Уверен, пятый, юбилейный фестиваль, превзойдет по масштабу все предыдущие», — говорит председатель местного отделения РВИО Андрей Ваулин.

Одиннадцать часов без остановки

В юбилейный год организаторы решили не экономить на времени. Площадки будут работать 11 часов подряд — этого хватит, чтобы погрузить зрителя в мир пушкинской поэзии через музыку. На главной сцене выступят ведущие коллективы страны: Симфонический оркестр Московской областной филармонии, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, Марийский государственный академический театр оперы и балета.

Гвоздь программы — в 15:00 заслуженный артист России Дмитрий Дюжев вместе с оркестром представит акт из моноспектакля «Евгений Онегин» под музыку Сергея Прокофьева. Впервые в истории фестиваля прозвучат арии из рок-оперы «Капитанская дочка». А юных гостей ждет специальная площадка киностудии «Союзмультфильм».

Больше чем опера

«Шкинь-Опера» давно вышла за музыкальные рамки. В перерывах между ариями гостей ждут дискуссионные площадки, военно-историческая реконструкция, сувенирный дворик и гастрономические ряды. Организаторы подчеркивают: это праздник для всей семьи, где есть место и высокой культуре, и просто вкусной еде на траве. 6 июня под Коломной скучать точно не придется.