Министр энергетики Подмосковья поздравил сварщиков региона с профессиональным праздником
Фото: [Мособлгаз]
Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов поздравил сварщиков региона с их профессиональным праздником. Он отмечается с 1990 года в последнюю пятницу мая.
«Ваша профессия — одна из самых важных и ответственных в энергетической отрасли. От мастерства сварщиков напрямую зависят надежность и безопасность трубопроводов, электростанций, линий электропередачи, котельных и множества других объектов инфраструктуры. Каждый сварочный шов — это вклад в стабильность энергосистемы нашего региона, в комфорт и безопасность миллионов жителей Подмосковья», - сказал министр.
В Подмосковье в сфере энергетики работают более 2,5 тыс. сварщиков. Более 400 из них обеспечивают безопасность газового хозяйства.
