Министр энергетики Подмосковья поздравил сварщиков региона с профессиональным праздником

Сергей Воропанов поздравил профессионалов с Днем сварщика

Официально

Фото: [Мособлгаз]

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов поздравил сварщиков региона с их профессиональным праздником. Он отмечается с 1990 года в последнюю пятницу мая.

«Ваша профессия — одна из самых важных и ответственных в энергетической отрасли. От мастерства сварщиков напрямую зависят надежность и безопасность трубопроводов, электростанций, линий электропередачи, котельных и множества других объектов инфраструктуры. Каждый сварочный шов — это вклад в стабильность энергосистемы нашего региона, в комфорт и безопасность миллионов жителей Подмосковья», - сказал министр.

В Подмосковье в сфере энергетики работают более 2,5 тыс. сварщиков. Более 400 из них обеспечивают безопасность газового хозяйства.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы в Орехово-Зуево.

Актуально
Подмосковье
Министр энергетики Московской области
Добавьте mosregtoday.ru в избранное