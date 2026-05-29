Без загранпаспортов и лишних забот: почему россияне массово выбирают Абхазию для отдыха

Развитие туристического потока в Абхазию в летнем сезоне демонстрирует позитивную динамику на фоне отмены ранее ожидавшихся негативных изменений. Об этом во время церемонии награждения победителей Медиапремии «ЛеТО-2026» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, передает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

По его словам, ключевым фактором доступности курорта остается возможность совершать поездки, включая путешествия с детьми, без наличия заграничных паспортов. Это позволяет нивелировать прогнозировавшийся спад интереса к данному направлению.

Эксперты туриндустрии отмечают, что наличие прямых авиарейсов не играет решающей роли в успехе этого туристического направления. Гораздо более важным фактором выступает общая логистическая доступность курортной зоны с южной части России. Большое значение имеет число отдыхающих, которые прибывают в Сочи на самолетах или поездах, после чего добираются до мест отдыха самостоятельно.

«Тем не менее, Абхазия, на мой взгляд, в этом сезоне гораздо лучше готова к сезону, и посмотрим», — заявил Мурадян.

Аналитики подчеркивают, что все прошлогодние политические пертурбации на сегодняшний день полностью завершены. Потребительский спрос подтверждает, что местная туристическая инфраструктура пользуется стабильно высоким спросом среди отдыхающих.

