Специалисты Мособлводоканала за месяц провели более 1,7 тыс. консультаций

Специалисты Мособлводоканала за месяц приняли более 1,7 тыс. звонков, которые поступили на единый бесплатный номер предприятия. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«На телефонную линию в мае поступило 1 727 звонков от жителей округов Павлово-Посадский, Электросталь, Богородский, Лосино-Петровский, Шатура и Орехово-Зуевский, Егорьевск, Чехов и Воскресенск», — отметили в ведомстве.

Линия начала работать в сентябре 2025 года. Ее номер: 8 (800) 222-02-05. Звонки принимаются круглосуточно. Специалисты помогают разобраться с порядком подключения к сетям, оформлением документов на ввод приборов учета и т. д. По каждому обращению, требующему присутствия специалиста на месте, сразу формируется выездная бригада.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы в Орехово-Зуево.