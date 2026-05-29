Самокат не туда? Плати: в Мытищах появилась первая в Подмосковье штрафстоянка для СИМ

В Мытищах заработали новые правила для средств индивидуальной мобильности, и у нарушителей появился неприятный сюрприз. Как сообщает REGIONS , в городе определили место для первой в Подмосковье штрафстоянки, куда будут увозить электросамокаты, оставленные в неположенных местах. За эвакуацию одной единицы техники операторам кикшеринга придется заплатить 1000 рублей плюс 500 рублей за каждые сутки хранения.

Новые правила в действии

С 20 мая в Мытищинском округе вступили в силу ограничения для средств индивидуальной мобильности. Изменения затронули три ключевых параметра: скорость движения, разрешенные зоны для катания и правила парковки. И если раньше брошенный посреди тротуара самокат вызывал лишь раздражение прохожих, то теперь у него есть прямая дорога на спецплощадку.

Куда увезут нарушителя

Вопрос о дисциплине кикшеринга обсудили на оперативном городском совещании. Решение принято жесткое: если самокат оставлен там, где стоянка запрещена, его забирают сотрудники Лесопаркхоза. Для хранения «уличенных» выделили участок на улице Станционной, вблизи дома № 2.

Цена вопроса: эвакуация и сутки простоя

После того как самокат отправится на штрафстоянку, кикшеринговую компанию известят о нарушении и выставят счет. Тарифы уже утверждены: перемещение одного самоката обойдется в 1 000 рублей, а каждый день его пребывания на площадке будет стоить еще 500 рублей. Все собранные средства, как пообещали власти, направят на благоустройство города, озеленение и содержание территорий.

Первые результаты и реакция горожан

За неполные две недели действия новых правил инспекторы зафиксировали 17 нарушений. В список попали неправильная парковка, игнорирование ПДД и несоблюдение общих правил использования СИМ. Местные жители нововведения уже оценили.

«По городу стало спокойнее передвигаться, не переживаешь, что кто-то собьет тебя на арендованном самокате», — поделилась с REGIONS жительница Мытищ Юлия Ткачук.

Дедлайн для операторов и перспективы ужесточения

У кикшеринговых компаний есть время до 4 июня, чтобы привести работу в соответствие с новыми требованиями. Уже на следующий день, 5 июня, власти проведут повторное совещание, на котором оценят, насколько добросовестно операторы соблюдают правила. В зависимости от результатов либо сохранят действующий порядок, либо ужесточат его еще больше. Пока же мытищинцы наблюдают за нововведениями с осторожным оптимизмом: штрафстоянка для самокатов — явление в Подмосковье новое, но, судя по первым отзывам, вполне своевременное.

Примечательно, что в некоторых округах Подмосковья кикшеринг запрещен полностью. Например, в Солнечногорске, Лобне, Люберцах, Котельниках, Раменском и Жуковском.

