Удаленка под угрозой: повысят ли зарплаты россиянам после возвращения в офис

Российские компании массово отказываются от удаленного формата работы на фоне падения производительности сотрудников из-за нехватки коммуникации и самодисциплины. К концу года число удаленщиков может сократиться вдвое — до 600–800 тыс. человек. Однако россиянам не стоит рассчитывать на повышение зарплаты после возвращения в офис. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый аналитик, квалифицированный инвестор, кандидат экономических наук Михаил Новачук.

Будут ли повышать зарплату за возвращение в офис

Как рассказал эксперт, массового и автоматического повышения зарплат за сам факт возвращения в офис ожидать не следует. В текущих экономических условиях бизнес, напротив, стремится к оптимизации и сокращению расходов.

«Работодатели не будут увеличивать заработную плату за то, что сотрудник просто сменил локацию. Скорее всего, будет поставлено простое условие: с определенной даты все должны работать из офиса. Отказ от выполнения этого требования, скорее всего, приведет к увольнению», — сказал он.

Может ли сотрудник требовать повышения оклада

Эксперт объяснил, что с точки зрения законодательства, сотрудники не могут требовать повышения зарплаты, если работодатель требует вернуться в офис с удаленной работы.

«Условия труда, включая формат: офис или удаленно, являются предметом соглашения между работодателем и сотрудником. Если в вашем договоре был прописан удаленный формат, а теперь его меняют, это изменение условий труда. У вас есть два варианта: согласиться с новыми условиями или отказаться, что может привести к расторжению договора по инициативе работодателя. Прямого законного основания требовать доплату за возвращение в офис не существует», — сообщил собеседник издания.

По его словам, в подобной ситуации сотрудник может попытаться договориться с руководством, предложив взамен повышенную лояльность или готовность взять на себя больше обязанностей, чтобы сохранить удаленку.

Фото: [ istockphoto.com/fizkes ]

Исчезнет ли удаленка в России

Финансовый аналитик считает, что удаленная работа не исчезнет полностью, но она трансформируется из массового формата в привилегию. В будущем рынок труда, скорее всего, разделится:

Высококвалифицированные специалисты (интеллектуальный костяк компаний) будут договариваться с работодателями о дистанционной работе, обосновывая это своей высокой производительностью и ценностью для бизнеса. Чем выше квалификация и ценность сотрудника, тем больше у него шансов сохранить удаленный формат работы.

Большинство сотрудников со стандартными задачами продолжат работать в офисах. Это выгодно компаниям, так как позволяет контролировать их эффективность с меньшими усилиями по сравнению с управлением удаленной командой.

По мнению эксперта, возвращение в офис, безусловно, повышает механизмы контроля со стороны руководства и усиливает дисциплину сотрудников. Однако эффективность труда при этом не всегда растет.

