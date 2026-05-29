Прибавка более ₽11 тыс.: кто из пенсионеров получит надбавку к пенсии с 1 июня 2026

С 1 июня 2026 года часть российских пенсионеров получит прибавку к пенсии, а также начнут действовать новые социальные выплаты для семей с детьми. О грядущих изменениях в беседе с REGIONS рассказала юрист Елена Рудакова.

Наибольшее увеличение — более 11 тысяч рублей — ждет две категории пожилых граждан. Во-первых, тех, кому в мае 2026 года исполнилось 80 лет. Базовый размер страховой пенсии по старости с 1 января составляет 9 584,69 рубля, после перерасчета он удваивается до 19 169,38 рубля. Кроме того, таким пенсионерам полагается ежемесячная надбавка за уход — 1 413,86 рубля. Общая прибавка достигает почти 11 тысяч рублей. Во-вторых, граждане, которым в мае впервые установили I группу инвалидности. Для них фиксированная выплата также вырастет до 19 169,38 рубля плюс надбавка за уход.

Другие категории получат меньшие суммы. Пенсионеры, имеющие на иждивении нетрудоспособных родственников (например, несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет), могут рассчитывать на доплату от 3 195 до 9 585 рублей в зависимости от числа иждивенцев. Неработающие пенсионеры, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и подтвердили это, впервые смогут оформить сельскую надбавку в размере 2 396 рублей.

С 1 июня вводится новая ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Ее получат семьи, где среднедушевой доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума за предыдущий год. Выплата распространяется на усыновителей, опекунов и попечителей.

Напомним, страховые пенсии уже проиндексированы на 7,6% с 1 января, социальные — на 6,8% с 1 апреля. Военные пенсии повысят на 4% с 1 октября 2026 года. Для получения большинства надбавок (кроме достижения 80 лет и инвалидности) может потребоваться подача заявления в Социальный фонд.

