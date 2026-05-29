От Мурманска до Амура: какие российские регионы попали в сферу интересов китайского турбизнеса

Увеличение турпотока из Китая в Россию в летнем сезоне 2026 года прогнозируют отечественные туроператоры благодаря действию механизма отмены виз. Об этом во время церемонии награждения победителей Медиапремии «ЛеТО-2026» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

По ее словам, по итогам лета ожидается прирост числа китайских путешественников примерно на 10% по сравнению с прошлогодними показателями. Наибольшее увеличение спроса фиксируют приграничные регионы и Дальний Восток.

Эксперты отмечают, что отмена визового режима для российских граждан, отправляющихся в Китай, спровоцировала взрывной рост продаж, благодаря чему эта страна ворвалась в пятерку самых востребованных выездных направлений. В случае с въездным туризмом в Россию аналогичного резкого прорыва пока не зафиксировано, однако приграничные территории существенно выиграли. Повышенный интерес китайские группы проявляют к Хабаровскому краю, Приморью, Амурской области и Бурятии. Традиционно востребованным у гостей остается озеро Байкал.

«Мы не можем не учитывать важнейший фактор отмены виз для китайских граждан. И если отмена виз наших граждан, путешествующих в Китаю, дала взрывной рост, и Китай ворвался в пятерку наиболее запрашиваемых направлений», — заявила Ломидзе.

Помимо восточных регионов, спрос со стороны китайских туроператоров ощутили Мурманская и Ленинградская области, а также Карелия. Одновременно с этим аналитики АТОР фиксируют позитивные изменения на турецком направлении. Этим летом Турция вошла в пятерку основных стран-доноров иностранных туристов для России. На фоне низкой базы прошлых периодов специалисты прогнозируют кратный рост числа турецких путешественников, объемы которых начнут исчисляться десятками тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Московской области организуют международные бизнес-туры.