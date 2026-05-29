Стало известно наиболее выгодное направление для путешествий летом 2026 года

Стоимость проживания в отелях Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в валютном выражении вернулась к показателям прошлого года. Об этом во время церемонии награждения победителей Медиапремии «ЛеТО-2026» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, передает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

По его словам, несмотря на сообщения об аномально низких ценах, глобального падения тарифов на гостиничном рынке не зафиксировано. Тем не менее из-за текущих позиций курса национальной валюты рублевая стоимость отдыха в Эмиратах стала очень привлекательной для российских граждан.

Аналитическая служба туроператоров провела мониторинг рынка и выявила лишь точечные спецпредложения на отдельные объекты размещения. Высокий потребительский спрос позволил ближневосточным авиакомпаниям практически полностью восстановить полетные программы. Например, арабские перевозчики ежедневно выполняют рейсы из Москвы на двухэтажных самолетах типа А380.

«В валютном соотношении в Эмиратах сейчас гостиницы вернулись к тем ценам, которые были в прошлом году. Есть, безусловно, отдельные скидки на определенные гостиницы», — заявил Мурадян.

Специалисты отмечают, что текущая рыночная ситуация делает данное направление одним из наиболее выгодных вариантов для планирования отпуска в рублевом эквиваленте. При этом на авиационном рынке сохраняется стабильное расписание, обеспечивающее достаточный объем провозных мощностей для удовлетворения потребностей путешественников.

