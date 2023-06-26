На фестивале имени Чайковского наградили молодых талантов из Химок

Речь идет о стипендиантках губернатора Воробьева «Одаренные дети Подмосковья».

Отметим, что в этом году сразу три престижные награды получили ребята из Химок. Муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская рассказала об учащихся школы, которые получили престижную награду.

«В этом году в нашей школе уникальный случай – сразу трое победителей. Первые места получили Спиридон Хатзидимитриадис в номинации «балалайка», Лилия Мюдеррисоглу – в номинации «хореография» и Софья Шевченко – в номинации «синтезатор». Мы очень гордимся нашими ребятами. Я также хочу поздравить преподавателей и концертмейстеров с этой победой. Без сомнения, их труд, чуткость и профессионализм помогли нашим воспитанникам добиться успеха», – рассказала Инна Монастырская.

Отметим, что в Химках дополнительное образование пользуется большой популярностью среди детей. Особенно музыкальное. В городском округе работает пять домов культуры и три школы искусств. В школах искусств учатся 4 078 детей. В 2023 году больше тысячи молодых талантов их Химок приняли участие в 283 конкурсах. Из них 334 ученика стали Лауреатами конкурсов, а 38 присвоена высшая награда гран-при.

Кстати, в Московской области уделяется большое внимание развитию сферы культуры. В ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с 1 июля педагоги школ искусств получат доплаты.