Стало известно, какое наказание грозит Усману Нурмагомедову за драку в Абу-Даби

Российском бойцу ММА Усману Нурмагомедову может грозить до одного года тюрьмы или штраф в размере $2700 за драку в отеле «Хилтон» в Абу-Даби, сообщает Home of Fight.

Нурмагомедов напал на грузинского бойца Мераба Двалишвили в холле отеля, после чего завязалась массовая драка. Двалишвили не собирается подавать заявление, но статья законодательства ОАЭ может быть применена только на основании видеодоказательств, которых предостаточно.

Отягчающим обстоятельством может послужить нападение группой лиц — на стороне Нурмагомедова в драке участвовало еще трое человек. Двалишвили поддерживал борец-вольник Саба Лазишвили.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» отмечал, что вражда между Двалишвили и кланом Нурмагомедовых имеет давнюю историю.