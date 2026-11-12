Стало известно, какое наказание грозит Усману Нурмагомедову за драку в Абу-Даби

Боец Усман Нурмагомедов может получить год тюрьмы за драку в Абу-Даби

Культура и спорт

Фото: [соцсети Усмана Нурмагомедова]

Российском бойцу ММА Усману Нурмагомедову может грозить до одного года тюрьмы или штраф в размере $2700 за драку в отеле «Хилтон» в Абу-Даби, сообщает Home of Fight.

Нурмагомедов напал на грузинского бойца Мераба Двалишвили в холле отеля, после чего завязалась массовая драка. Двалишвили не собирается подавать заявление, но статья законодательства ОАЭ может быть применена только на основании видеодоказательств, которых предостаточно.

Отягчающим обстоятельством может послужить нападение группой лиц — на стороне Нурмагомедова в драке участвовало еще трое человек. Двалишвили поддерживал борец-вольник Саба Лазишвили.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» отмечал, что вражда между Двалишвили и кланом Нурмагомедовых имеет давнюю историю.               

Читайте также

Анна Цуканова-Котт покинула шоу «Звезды в джунглях» после появления жены Натана

Анна Цуканова-Котт покинула шоу «Звезды в джунглях» после появления жены Натана

Никто в мире не может ее обыграть: японка Шимада победила на 20-м международном турнире

Никто в мире не может ее обыграть: японка Шимада победила на 20-м международном турнире

Популярную тикток-блогершу Юлю Гаврилину раскритиковали за реакцию на подарок от фанатки

Популярную тикток-блогершу Юлю Гаврилину раскритиковали за реакцию на подарок от фанатки

Российскую сборную включили в число участников МЧМ по хоккею

Российскую сборную включили в число участников МЧМ по хоккею

Финская федерация не будет препятствовать участию российских лыжников в этапе Кубка мира

Финская федерация не будет препятствовать участию российских лыжников в этапе Кубка мира

Фигурист Малинин рассказал, что соперничает со своими тремя кошками за право быть хозяином в доме

Фигурист Малинин рассказал, что соперничает со своими тремя кошками за право быть хозяином в доме

Дорофеев стал худшим по полезности в НХЛ: перед началом сезона «Рейнджерс» выписали ему зарплату в $11 млн

Дорофеев стал худшим по полезности в НХЛ: перед началом сезона «Рейнджерс» выписали ему зарплату в $11 млн

Мишина и Галлямов — первые после короткой программы на Гран-при в Китае: опередили принципиальных соперников

Мишина и Галлямов — первые после короткой программы на Гран-при в Китае: опередили принципиальных соперников

Наталья Подольская восхитила фанатов фотографией с отдыха в ОАЭ

Наталья Подольская восхитила фанатов фотографией с отдыха в ОАЭ

Ушел из жизни Иван Скицан, сыгравший в «Утомленных солнцем — 2»

Ушел из жизни Иван Скицан, сыгравший в «Утомленных солнцем — 2»

Жулин оценил выступление Трусовой на этапе Гран-при в Китае

Жулин оценил выступление Трусовой на этапе Гран-при в Китае

В Сергиевом Посаде и Долгопрудном состоятся финальные показы Всероссийского тура спектакля «Чучело»

В Сергиевом Посаде и Долгопрудном состоятся финальные показы Всероссийского тура спектакля «Чучело»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное