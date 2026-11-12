От ₽4,5 до ₽17,5 млн: какой разброс цен на квартиры в петербургских «хрущевках» и почему они все еще востребованы

В конце октября на вторичном рынке Петербурга появилась самая дорогая квартира в «хрущевке» — ее оценили в ₽17,5 млн. Объект находится в Курортном районе. Такие данные получили эксперты одного из крупных агентств недвижимости, проанализировав предложения вторички, сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».

Эксперт по недвижимости Алла Шинкевич отмечает: несмотря на возраст домов и своеобразные планировки, «хрущевки» пользуются стабильным спросом — во многом из-за относительно доступной цены.

Издание выяснило, что предлагают за ₽17,5 млн. Двухкомнатную квартиру в 50 кв. м на пятом этаже пятиэтажки 1965 года постройки. Жилая площадь — 22 кв. м, кухня — 7 кв. м, а квадратный метр обходится в ₽350 тыс.

Год назад самая дорогая квартира этой категории стоила ₽18,5 млн — двухкомнатная «двушка» на 50 кв. м в Московском районе, на проспекте Юрия Гагарина.

На другом конце диапазона — однокомнатная квартира в Красносельском районе за ₽4,5 млн. Разрыв между самым дорогим и самым доступным предложением достигает ₽13 млн. При этом нижняя планка за год почти не сдвинулась: в октябре 2025 года самый дешевый объект продавался за ₽4,56 млн.

«Классические "хрущевки" — это прежде всего панельные дома, которые строили быстро и с максимально компактными квартирами. Там можно встретить двухкомнатные квартиры площадью 38 кв. м и даже трехкомнатные площадью 41 кв. м. Планировки тесные, кухни маленькие, комнаты не всегда удобные. Но есть и кирпичные пятиэтажные дома серийной застройки. Они, как правило, качественнее, с более удобными планировками. Поэтому при покупке важно смотреть не только на этажность и год постройки, но и на конкретную серию дома», — рассказала Алла Шинкевич.

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