Новогодний стол‑2027: во сколько обойдется праздник семье из четырех человек — половину бюджета съедает икра
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
Редакция Atas.info посчитала, сколько в Новосибирске стоит праздничное меню на семью из четырех человек — с тремя салатами, мясным и рыбным горячим, нарезкой, фруктами и красной икрой. Ориентировочная сумма — около ₽6,2 тыс. Цены взяты из онлайн-каталогов местных супермаркетов, сообщил atas.info.
Салаты: от крабового до оливье
На «крабовый салат» — с яйцами, кукурузой, крабовыми палочками, майонезом и огурцом — уйдет в среднем порядка ₽565. Вариант с курицей, ананасами, сыром и грецкими орехами обойдется почти в тысячу. Правда, часть продуктов, скорее всего, останется про запас — если, конечно, не готовить салат в тазике.
Оливье добавит к корзине еще около ₽800: в расчете — майонез, вареная колбаса, картофель, морковь, яйца, горошек и маринованные огурцы в самых ходовых упаковках минимального веса. Средняя цена салата — ₽789. С каждым годом продукты для него дорожают, и многие заменяют оливье другими закусками.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина]
Горячее и главный деликатес
На горячее в расчете заложен килограмм свинины для запекания — около ₽600. Вторым горячим станет запеченная горбуша: филе красной рыбы в онлайн-каталогах популярных супермаркетов стоит ₽1250 за килограмм.
Самая дорогая покупка — красная икра. Небольшая банка на 75 граммов забирает больше 40% стоимости всей корзины: в среднем ₽1499. Речь именно о натуральной качественной лососевой икре, а не о ее аналогах.
В расчет не вошли напитки, хлеб, гарниры, дополнительные ингредиенты для запекания и мандарины — два килограмма обойдутся примерно в ₽800. Сумма относится только к выбранному меню и может измениться до Нового года.
Ранее сообщалось, что новогодний стол на четырех человек обойдется в 2848 рублей.