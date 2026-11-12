«Нужно на характере дотащить этот сезон»: Аршавин назвал идеального тренера для «Локомотива»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» назвал тренера, которого считает идеальным для оказавшегося в непростой ситуации «Локомотива».

Председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных на пресс-конференции после матча с «Рубином» (0:1) сообщил о расставании с главным тренером Михаилом Галактионовым. Однако клуб еще не сообщил об увольнении официально. По данным СМИ, гендиректор московского клуба Борис Ротенберг не хочет выплачивать Галактионову неустойку.

«Идеальный тренер для «Локомотива». Думаю, что Черчесов. Нужна железная рука, жесткий человек, волевой. Там не до игры будет. Нужно на характере дотащить этот сезон», — заявил Аршавин.

Станислав Черчесов в начале ноября покинул «Ахмат». На посту главного тренера грозненского клуба его сменил Ролан Гусев.

«Локомотив» набрал лишь 11 очков в 14 турах РПЛ и занимает 15-е место, находясь в зоне вылета.