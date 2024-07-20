На летней сцене парка «Белая Дача» в Котельниках прошел показ спектакля по пьесе Чехова

В минувший чентверг гости и жители подмосковных Котельников имели возможность посмотреть постановку одноактной пьесы Антона Чехова «Медведь», в которой приняли участие актеры театрального коллектива «Театр на стульях» под руководством Андрея Коренюгина.

«Выбор пьесы неслучаен. Царская семья очень любила театр и часто ставила домашние постановки. Спектакль по пьесе А. П. Чехова „Медведь“ был поставлен в Тобольске и стал одним из последних спектаклей, который играли члены Императорской семьи», — отметила Людмила Гросарчук, куратор музея памяти семьи императора Николая II.

Как рассказал режиссер театрального коллектива «Театр на стульях» Андрей Коренюгин, для участников спектакля постановка стала приятным экспериментом, когда классическая пьеса, комедия-шутка А. П. Чехова была представлена в прекрасных декорациях усадьбы «Белая Дача» и ее природы. Артисты сразу откликнулись на этот эксперимент, несмотря на то что кому-то пришлось вернуться из отпуска.