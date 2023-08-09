На пенсии интересно: «долголеты» из Озер побывали на крупнейшем в стране фестивале сыра

На гастрономическом фестивале на сыроварне Олега Сироты под Истрой побывали участники клуба «Активное долголетие» из Озер.

Этот праздник фермеров и сыроваров - крупнейший в стране. В этом году фест прошел уже в восьмой раз.

Его посетила большая организованная группа озерских пенсионеров. Они дегустировали сыры, многие из которых, кстати, произвели лишь малыми партиями.

Подобные туристические поездки – одно из основных направлений проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Бесплатные путешествия для людей «серебряного» возраста доступны в разные города и поселения региона, особенно если там есть возможность посетить музеи и местные значимые исторические места.

В 2023 году лидером таких поездок среди участников «Активного долголетия» Подмосковья стала Коломна. За все время сюда организовали больше 600 поездок. Наибольшей популярностью среди гостей пользуются музей-заповедник «Коломенский кремль», музей «Коломенская пастила», музей «Калачная», музей и мануфактура «Душистыя радости», музей трамвая.

Чтобы присоединится к участникам «Активного долголетия» и проводить время интересно и с пользой, можно прийти в клуб в своем городе, позвонить по телефону или написать в соцсети.

Коломна: ул. Пушкина, д. 22; телефон – +7 (4966) 12-54-44; ВК; Телеграм.

Озеры: ул. Красные Озеры, д. 31; телефон – 8-496-702-38-15; Телеграм.