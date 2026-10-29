Даша Жукова вышла в свет с 13-летней дочерью от Абрамовича

VOICE: Даша Жукова появилась на вечеринке в Нью-Йорке вместе с 13-летней дочерью

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

45-летняя бизнесвумен Даша Жукова посетила светское мероприятие в Нью-Йорке в компании своей 13-летней дочери от миллиардера Романа Абрамовича, сообщил VOICE. Они пришли на вечеринку, организованную журналом WYouth.

Для выхода Даша выбрала элегантный образ: черный жакет с цветочным принтом, свободные черные брюки и лаконичные серьги-пусеты. Дополнили наряд обручальное кольцо и бордовый клатч в ретро-стиле.

Дочь Жуковой надела белый блестящий топ, прозрачный кардиган с цветочным рисунком и оборками, синие джинсы и взяла кремовую сумочку. Пользователи Сети отметили, что девочка растет настоящей красавицей и унаследовала от матери глаза.

Даша занимается искусством и архитектурой, участвует в работе Метрополитен-музея в Нью-Йорке и Музея искусств Лос-Анджелеса, имеет несколько успешных деловых проектов. С Абрамовичем она познакомилась в 2005 году, а в 2017-м пара рассталась. У бывших супругов двое детей — сын и дочь Лея. В 2019 году Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович в третий раз стал дедушкой.

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