Даша Жукова вышла в свет с 13-летней дочерью от Абрамовича

45-летняя бизнесвумен Даша Жукова посетила светское мероприятие в Нью-Йорке в компании своей 13-летней дочери от миллиардера Романа Абрамовича, сообщил VOICE. Они пришли на вечеринку, организованную журналом WYouth.

Для выхода Даша выбрала элегантный образ: черный жакет с цветочным принтом, свободные черные брюки и лаконичные серьги-пусеты. Дополнили наряд обручальное кольцо и бордовый клатч в ретро-стиле.

Дочь Жуковой надела белый блестящий топ, прозрачный кардиган с цветочным рисунком и оборками, синие джинсы и взяла кремовую сумочку. Пользователи Сети отметили, что девочка растет настоящей красавицей и унаследовала от матери глаза.

Даша занимается искусством и архитектурой, участвует в работе Метрополитен-музея в Нью-Йорке и Музея искусств Лос-Анджелеса, имеет несколько успешных деловых проектов. С Абрамовичем она познакомилась в 2005 году, а в 2017-м пара рассталась. У бывших супругов двое детей — сын и дочь Лея. В 2019 году Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович в третий раз стал дедушкой.