Санкции Минтранса: омского перевозчика Макаренко отстранили от торгов на год

В Омской области оперативно определен новый перевозчик для четырех междугородных автобусных маршрутов (№ 1048, 1049, 1052 и 1055), связывающих областной центр с Шербакульским районом. Минтранс Омской области передал права на обслуживание направлений индивидуальному предпринимателю Анатолию Войтенко без проведения открытого конкурса. Перестановка потребовалась после того, как ведомство аннулировало свидетельства предыдущего перевозчика Вадима Макаренко из-за транспортных нарушений и отстранило его от участия в аукционах сроком на один год. Об этом информирует информационное агентство Омск-информ .

Причиной внеплановой смены транспортного оператора стали результаты контрольных проверок на транспорте. 19 октября 2026 года надзорные органы зафиксировали грубые нарушения обязательных требований при осуществлении пассажирских перевозок со стороны ИП Вадима Макаренко. На основании составленного акта региональный Минтранс уже 20 октября принял решение о досрочном прекращении действия всех выданных предпринимателю маршрутных свидетельств. В качестве жесткой дисциплинарной меры ведомство также ввело годовой запрет на участие Макаренко в любых конкурсах на право обслуживания автобусных сетей региона.

Чтобы не допустить срыва транспортного сообщения и защитить интересы жителей Шербакульского района, областное министерство транспорта 20 октября объявило отбор нового подрядчика по упрощенной процедуре без проведения полноценных торгов. Единственным заявителем, готовым оперативно выйти на линии № 1048, 1049, 1052 и 1055, стал индивидуальный предприниматель Анатолий Войтенко.

Новый перевозчик обладает значительным опытом работы на омском рынке пассажирских перевозок. Анатолий Войтенко совмещает деятельность в качестве ИП с руководством ООО «Трансавто» (где также является учредителем) и уже обслуживает ряд популярных городских маршрутов в Омске, что гарантирует сохранение регулярности и безопасности рейсов на шербакульском направлении.