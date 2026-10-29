Цены на авторынке: рестайлинговый Nissan Dayz 2024 года оценили в 989 тыс. рублей

«За рулем»: в Хабаровске продают гибридный Nissan Dayz 2024 дешевле Lada Granta

Общество

На автомобильном рынке Хабаровска выставлен на продажу обновленный японский кей-кар Nissan Dayz 2024 года выпуска. Как сообщает издание «За рулем», стоимость компактного полноприводного хетчбэка с гибридной установкой составляет 989 000 рублей. Эта сумма оказалась ниже ценников на новые отечественные бюджетники от «АВТОВАЗа»: так, седан Lada Granta с кондиционером стоит у дилеров не менее 1 068 000 рублей, а ценник на базовую Lada Iskra стартует от 1 277 000 рублей. Об этом пишет автопортал «За рулем».

Появившийся в автосалонах Дальнего Востока рестайлинговый Nissan Dayz 2024 года предлагает высокую степень оснащения при ценнике ниже одного миллиона рублей. Автомобиль оборудован «мягко-гибридной» силовыми установкой MHEV: стартер-генератор аккумулирует энергию при торможении и помогает 0,7-литровому турбомотору мощностью 64 л. с. при динамичном разгоне. Силовой агрегат работает в связке с бесступенчатым вариатором и интеллектуальной системой полного привода, где за вращение задней оси отвечает отдельный электродвигатель, автоматически подключающийся при пробуксовке колес или на скользком покрытии.

Сравнение прайс-листов показывает существенное преимущество японской модели перед продукцией российского автопрома. За 989 000 рублей покупатель получает автомобиль с полным набором современных опций комфорта и безопасности, тогда как базовая Lada Granta с кондиционером обойдется минимум в 1 068 000 рублей, цена Lada Iskra начинается от 1 277 000 рублей, а за флагманскую Lada Vesta дилеры просят от 1 558 000 рублей.

В список штатного оборудования Nissan Dayz входят подогрев передних кресел и рулевого колеса, мультимедиа-комплекс с сенсорным дисплеем, легкосплавные диски и система камер кругового обзора. За активную безопасность отвечают современные ассистенты водителя, включая функцию распознавания дорожных знаков и систему предотвращения фронтальных столкновений с возможностью автоматического экстренного торможения.

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