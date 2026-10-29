Недельный отчет: россияне приобрели 766 новых автомобилей Jeland

Новый отечественный автомобильный бренд Jeland, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo, продемонстрировал высокий темп рыночной экспансии. Согласно свежим данным аналитического агентства «Автостат», за неделю с 19 по 25 октября 2026 года в РФ было реализовано 766 новых кроссоверов марки, что позволило ей закрепиться на девятой строчке общего марочного рейтинга. С момента запуска весеннего производства на заводе в Санкт-Петербурге суммарный объем продаж Jeland превысил отметку в 10 тысяч автомобилей. Об этом информирует автопортал Авто Mail .

Бренд Jeland вышел на российский авторынок весной 2026 года, запустив производство компактного кроссовера J6 на мощности петербургского завода «АГР» в Шушарах (бывшая площадка General Motors). Позднее к нему присоединился среднеразмерный J7. При этом старт продаж флагманского полноразмерного кроссовера Jeland J8 был официально смещен на декабрь 2026 года. Невзирая на корректировку сроков по старшей модели, устойчивый спрос на базовая линейка позволил молодому бренду преодолеть рубеж в 10 000 проданных экземпляров с момента рыночного дебюта.

По результатам продаж за отчетную неделю (19–25 октября) объем реализации Jeland составил 766 автомобилей, что обеспечило марке 9-е место в топ-10 наиболее востребованных автопроизводителей в стране. Безоговорочным лидером рынка остается отечественная Lada с результатом 6 030 проданных авто, следом расположились Haval (3 673 ед.) и Tenet (3 307 ед.). На четвертой и пятой позициях закрепились Geely (1 688 ед.) и Changan (1 640 ед.), а рубеж в 1000 реализованных машин также преодолел белорусский бренд Belgee (1 404 ед.). В нижней части первой десятки Jeland соседствует с Toyota (888 ед.), Jetour (767 ед.) и Omoda (715 ед.).

Всего за прошедшую неделю российские автомобилисты приобрели 28 386 новых легковых машин, что на 7,8% выше показателей предыдущей недели. Вместе с тем в годовом выражении рыночный объем демонстрирует снижение почти на 20%, что отражает продолжающуюся трансформацию потребительского спроса и активную ротацию брендов на фоне укрупнения локализованных производств.