Накопления на учебу: родители в РФ копят детям на жилье и вуз через НСЖ
«Ведомости»: 37% детских полисов страхования жизни оформляют до школы
Российские семьи активно используют накопительное страхование жизни (НСЖ) для формирования финансового резерва на будущее своих детей. Согласно исследованию страховой группы Совкомбанка, охватившему 1,2 млн договоров компании и «Капитал лайф» (почти 37% всего рынка НСЖ в РФ), порядка 28% полисов заключаются в пользу несовершеннолетних. Как пишут «Ведомости», родители начинают копить в среднем с восьмилетнего возраста ребенка, рассчитывая передать сформированный капитал на высшее образование или покупку жилья к его 18-летию.
Инструменты долгосрочного накопительного страхования жизни становятся одним из наиболее популярных способов целевого формирования семейных накоплений. В рамках масштабного анализа репрезентативной выборки договоров «Совкомбанк страхование жизни» и «Капитал лайф» выяснилось, что средний срок детских страховых программ составляет от 8 до 9 лет, а средний возраст страхователя-родителя — 41 год. Основной задачей заключения договоров взрослые называют адресное накопление средств к совершеннолетию ребенка для финансирования учебы в вузе или первоначального взноса по ипотеке.
Значительная часть родителей предпочитает закладывать финансовый фундамент еще в раннем возрасте детей. Около 37% детских полисов НСЖ оформляются в дошкольный период, при этом 3% семей заключают договор уже на первом году жизни младенца. К моменту окончания действия программы сформированная сумма вместе с инвестиционным доходом выводится в пользу повзрослевшего ребенка или направляется на оплату целевых расходов.
По оценкам специалистов Всероссийского союза страховщиков (ВСС), рынок НСЖ продолжает демонстрировать динамичный рост, а доля детских сберегательных программ напрямую зависит от финансовой грамотности населения и предложенных условий по страхованию жизни и здоровья. Сочетание страховой защиты родителя на весь период накоплений с гарантированной выплатой капитала к 18-летию делает этот механизм альтернативой традиционным банковским депозитам.