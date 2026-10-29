Накопления на учебу: родители в РФ копят детям на жилье и вуз через НСЖ

Российские семьи активно используют накопительное страхование жизни (НСЖ) для формирования финансового резерва на будущее своих детей. Согласно исследованию страховой группы Совкомбанка, охватившему 1,2 млн договоров компании и «Капитал лайф» (почти 37% всего рынка НСЖ в РФ), порядка 28% полисов заключаются в пользу несовершеннолетних. Как пишут « Ведомости », родители начинают копить в среднем с восьмилетнего возраста ребенка, рассчитывая передать сформированный капитал на высшее образование или покупку жилья к его 18-летию.

Инструменты долгосрочного накопительного страхования жизни становятся одним из наиболее популярных способов целевого формирования семейных накоплений. В рамках масштабного анализа репрезентативной выборки договоров «Совкомбанк страхование жизни» и «Капитал лайф» выяснилось, что средний срок детских страховых программ составляет от 8 до 9 лет, а средний возраст страхователя-родителя — 41 год. Основной задачей заключения договоров взрослые называют адресное накопление средств к совершеннолетию ребенка для финансирования учебы в вузе или первоначального взноса по ипотеке.

Значительная часть родителей предпочитает закладывать финансовый фундамент еще в раннем возрасте детей. Около 37% детских полисов НСЖ оформляются в дошкольный период, при этом 3% семей заключают договор уже на первом году жизни младенца. К моменту окончания действия программы сформированная сумма вместе с инвестиционным доходом выводится в пользу повзрослевшего ребенка или направляется на оплату целевых расходов.

По оценкам специалистов Всероссийского союза страховщиков (ВСС), рынок НСЖ продолжает демонстрировать динамичный рост, а доля детских сберегательных программ напрямую зависит от финансовой грамотности населения и предложенных условий по страхованию жизни и здоровья. Сочетание страховой защиты родителя на весь период накоплений с гарантированной выплатой капитала к 18-летию делает этот механизм альтернативой традиционным банковским депозитам.