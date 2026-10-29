Глава РПЛ назвал молодых российских футболистов, способных заиграть в Европе

Глава РПЛ Алаев назвал пять футболистов ЦСКА, способных заиграть в Европе

Культура и спорт

Фото: [ПФК ЦСКА]

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в разговоре с «Матч ТВ» ответил на вопрос, кто из молодых российских футболистов способен заиграть в сильных европейских чемпионатах.

Функционер отметил, что такие игроки могут быть в каждом клубе в РПЛ, и не стал перечислять всех.

«Назову футболистов только из одной команды — лидера нашего индекса молодого футболиста, который мы учитываем. Это ЦСКА. Только из этой команды любой футболист, который регулярно играет в основе, — Кисляк, Данилов, Лукин, Глебов, Абдулкадыров — имеет шансы реализовать себя в европейском футболе в дальнейшем», — сказал Алаев.

ЦСКА — самая молодая по среднему возрасту команда РПЛ (23 года). После 12 туров армейцы занимают третье место в чемпионате с 25 очками и на два пункта отстают от лидирующего «Зенита».

Ранее агент Александр Маньяков назвал клубы, которые заинтересованы в трансфере полузащитника Матвея Кисляка.

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