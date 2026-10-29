Проблема катализаторов: грозит ли капитальный ремонт двигателям Kia и Hyundai

Проблема разрушения каталитического нейтрализатора на подержанных автомобилях Kia и Hyundai на протяжении многих лет вызывает ожесточенные споры среди автомобилистов. Страхи владельцев подогреваются не только стоимостью новой детали, но и риском попадания керамической пыли в цилиндры двигателя. Однако утверждение, что любой «кореец» обязательно столкнется с поломкой на пробеге до 100 тыс. км, является заблуждением. Авторитетное издание «За рулем» проанализировало технические причины явления, мировой опыт отзывных кампаний и реальные сценарии износа моторов серий Theta II и Gamma. Об этом сообщает журнал ЮА .

В центре внимания автомобильного сообщества катализаторы корейских марок оказались из-за особенностей своей компоновки. На ряде бензиновых двигателей Hyundai и Kia нейтрализатор расположен в непосредственной близости от выпускных каналов или объединен с выпускным коллектором. Такое решение позволяет быстрее прогревать устройство после холодного пуска и соответствовать строгим экологическим нормам, однако заставляет катализатор работать в экстремальных температурных режимах. Если в работе мотора возникают сбои — например, пропуски зажигания, проблемы со смесеобразованием или использование некачественного топлива, — керамическая основа может перегреваться и разрушаться.

Реальность технической проблемы подтверждается официальными прецедентами мирового масштаба. Так, масштабная отзывная кампания Kia в США (включая популярные в свое время модели Soul с двигателем 1.6 GDI) затронула сотни тысяч машин именно из-за риска разрушения наполнителя нейтрализатора с последующим попаданием частиц в камеры сгорания. Тем не менее эксперты подчеркивают: этот факт не означает, что дефекту подвержены абсолютно все двигатели Hyundai и Kia. Риски напрямую зависят от конкретного семейства моторов (в зоне повышенного внимания находятся двигатели серий Theta II объемом 2,0–2,4 л и массовые моторы Gamma объемом 1,4–1,6 л), условий эксплуатации и своевременности обслуживания.

Специалисты отмечают три основных сценария неисправности: термическое разрушение сот из-за перегрева, абразивный износ цилиндров (появление задиров) при попадании керамической пыли через выпуск и резкое падение пропускной способности («закупорка» выхлопа), ведущее к потере мощности. При этом появление известной ошибки P0420 (снижение эффективности катализатора) не всегда сигнализирует о мгновенном механическом разрушении — для точной оценки требуется комплексная диагностика, включая эндоскопию цилиндров и проверку противодавления в системе выпуска.

Эксперты не рекомендуют заниматься профилактическим удалением исправных деталей, так как это нарушает экологические нормы, требует перепрошивки ЭБУ и не устраняет первопричину возможных сбоев в зажигании или топливной системе. Главная рекомендация для владельцев и покупателей машин с пробегом — регулярный контроль уровня масла, своевременная замена свечей и катушек зажигания, а также отказ от игнорирования симптомов вроде падения тяги, посторонних звуков в выпуске или внезапного «масложора».