Безопасность в краш-тестах: задние пассажиры RAV4 и Audi Q3 оказались под угрозой
«За рулем»: пассажирам авто RAV4 и Audi Q3 грозит новая угроза
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) опубликовал результаты новых испытаний популярного сегмента кроссоверов по усложненной методике фронтального удара с умеренным перекрытием. Программа, обновленная с акцентом на безопасность пассажиров второго ряда, оказалась непреодолимым барьером для большинства участников тестов. Модели Chevrolet Trailblazer, Audi Q3, а также гибридные версии Toyota RAV4 2026 года не смогли получить высший балл и лишились шансов на престижную премию Top Safety Pick. Единственным победителем серии испытаний стал субкомпактный Nissan Kicks, производитель которого оперативно модернизировал ремни безопасности. Об этом информирует автопортал The Drive.
Суть переработанного фронтального краш-теста IIHS заключается в симуляции столкновения на скорости 40 миль/ч (64 км/ч), при котором в барьер врезается 40% передней части автомобиля. Назад помещается манекен, имитирующий подростка или женщину небольшого роста. Эксперты оценивают риски соскальзывания поясного ремня на область живота (так называемый «подводный эффект»), а также критические нагрузки на грудную клетку, шею и голову пассажира. Из-за ужесточившихся стандартов сразу три популярных кроссовера продемонстрировали слабые результаты.
Худший результат показал Chevrolet Trailblazer, получивший оценку «плохо» (Poor) за фронтальный удар. Эксперты организации также высказали серьезные претензии к работе его штатных фар и электронных систем предотвращения столкновений с другими авто. В свою очередь, кроссовер Audi Q3 2026–2027 модельных годов заработал «отлично» (Good) во всех традиционных дисциплинах, но из-за неудовлетворительной защиты заднего пассажира получил итоговое «плохо», что автоматически дисквалифицировало немецкую модель из борьбы за награду Top Safety Pick.
Бестселлер Toyota RAV4 2026 года справился с тестом лишь частично: стандартная гибридная модификация получил оценку «приемлемо» (Acceptable), в то время как подключаемый гибрид RAV4 Plug-In остановился на отметке «на грани» (Marginal). Настоящим исключением стал Nissan Kicks: первая проверка паркетника завершилась неудовлетворенным баллом, однако инженеры бренда оперативно доработали конструкцию задних ремней безопасности для машин, выпущенных после июня 2026 года. Повторный краш-тест принес модели высший балл «отлично» и заслуженный титул Top Safety Pick 2026.