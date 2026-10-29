Безопасность в краш-тестах: задние пассажиры RAV4 и Audi Q3 оказались под угрозой

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) опубликовал результаты новых испытаний популярного сегмента кроссоверов по усложненной методике фронтального удара с умеренным перекрытием. Программа, обновленная с акцентом на безопасность пассажиров второго ряда, оказалась непреодолимым барьером для большинства участников тестов. Модели Chevrolet Trailblazer, Audi Q3, а также гибридные версии Toyota RAV4 2026 года не смогли получить высший балл и лишились шансов на престижную премию Top Safety Pick. Единственным победителем серии испытаний стал субкомпактный Nissan Kicks, производитель которого оперативно модернизировал ремни безопасности. Об этом информирует автопортал The Drive .

Суть переработанного фронтального краш-теста IIHS заключается в симуляции столкновения на скорости 40 миль/ч (64 км/ч), при котором в барьер врезается 40% передней части автомобиля. Назад помещается манекен, имитирующий подростка или женщину небольшого роста. Эксперты оценивают риски соскальзывания поясного ремня на область живота (так называемый «подводный эффект»), а также критические нагрузки на грудную клетку, шею и голову пассажира. Из-за ужесточившихся стандартов сразу три популярных кроссовера продемонстрировали слабые результаты.

Худший результат показал Chevrolet Trailblazer, получивший оценку «плохо» (Poor) за фронтальный удар. Эксперты организации также высказали серьезные претензии к работе его штатных фар и электронных систем предотвращения столкновений с другими авто. В свою очередь, кроссовер Audi Q3 2026–2027 модельных годов заработал «отлично» (Good) во всех традиционных дисциплинах, но из-за неудовлетворительной защиты заднего пассажира получил итоговое «плохо», что автоматически дисквалифицировало немецкую модель из борьбы за награду Top Safety Pick.

Бестселлер Toyota RAV4 2026 года справился с тестом лишь частично: стандартная гибридная модификация получил оценку «приемлемо» (Acceptable), в то время как подключаемый гибрид RAV4 Plug-In остановился на отметке «на грани» (Marginal). Настоящим исключением стал Nissan Kicks: первая проверка паркетника завершилась неудовлетворенным баллом, однако инженеры бренда оперативно доработали конструкцию задних ремней безопасности для машин, выпущенных после июня 2026 года. Повторный краш-тест принес модели высший балл «отлично» и заслуженный титул Top Safety Pick 2026.