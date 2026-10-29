Скандал в Астане: американку дисквалифицировали за умышленный удар в глаза Смирновой

Американская спортсменка Морган Тернер, дисквалифицированная за нанесение травмы глаз российской борчихе Елизавете Смирновой на международном турнире в Астане, может стать фигурантом уголовного или гражданского судебного разбирательства. Во время поединка 1/8 финала в категории до 50 кг Тернер дважды умышленно ткнула пальцами в глаза ведущей в счете Смирновой, что привело к повреждению роговицы и сетчатки у россиянки. Медики сняли Елизавету с соревнований, а Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) совместно со штабом спортсменки изучает юридические основания для подачи иска. За подобные умышленные действия регламент Объединенного мира борьбы (UWW) предусматривает наказание вплоть до пожизненной дисквалификации. Об этом информирует «Советский спорт» .

Грубый инцидент произошел во время напряженного схватки 1/8 финала, в которой Елизавета Смирнова выигрывала у Морган Тернер со счетом 8:7. В ходе борьбы американка последовательно нанесла два удара пальцами в правый и левый глаза соперницы, после чего россиянка упала на ковер и поединок был экстренно остановлен. Врачи диагностировали у Смирновой разрыв слизистой и царапины сетчатки обоих глаз, из-за чего спортсменка была госпитализирована. Хотя хирургического вмешательства удалось избежать, главный медицинский арбитр турнира категорически запретил Смирновой продолжать выступления, аннулировав ее шансы на борьбу за медали.

Личный тренер спортсменки Наталья Смирнова и представители ФСБР заявили о намеренном характере действий Тернер. Отягчающим фактором выступает то, что всего за две недели до турнира в Астане на молодежном чемпионате мира в Лас-Вегасе американка использовала запрещенный прием «рыболовный крючок» (зацеп пальцами за рот) в поединке против украинки Аиды Керимовой, однако тогда осталась без наказания. На этот раз арбитры официально дисквалифицировали Тернер за неспортивное поведение и присудили победу Смирновой.

Согласно действующему дисциплинарному кодексу UWW, за физическое нападение и причинение умышленной тяжелой травмы сопернику спортсмену грозит отстранение на срок от одного месяца до пожизненного бана, а также крупные денежные штрафы. В настоящее время российская сторона готовит юридическую базу для искового заявления, а международная федерация сохраняет право запустить официальное дисциплинарное производство в любой момент.