Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус

Mash: 88-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Актриске Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус, сообщает MK.RU со ссылкой на телеграм-канал Mash. 88-летнюю народную артистку РСФСР признали неизлечимо больной после серии плановых обследований. У нее обострились возрастные патологии сердечно-сосудистой системы.

Лидии Николаевне назначили поддерживающую терапию. Она должна снять болевой синдром и помочь сохранить качество жизни под наблюдением врачей. Речь идет не о борьбе с болезнью, а о том, чтобы человек как можно дольше чувствовал себя сносно.

Федосеева-Шукшина — одна из самых известных советских и российских актрис. Она сыграла десятки ролей в кино. Зрители помнят ее по фильмам «Калина красная», «Печки-лавочки», «Они сражались за Родину» и «Двенадцать стульев». Ее работы вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

Ранее сообщалось, что состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной улучшилось после медикаментозного сна.

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