Умерла лауреат Каннского кинофестиваля Барбара Барри

People: на 96-м году жизни в США умерла актриса театра и кино Барбара Барри

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

В среду, 28 октября, в своем доме на Манхэттене скончалась американская актриса Барбара Барри. Ей было 95 лет, сообщил People со ссылкой на дочь актрисы Джейн Харник. По ее словам, у Барри был рак в терминальной стадии, а смерть наступила с применением медицинской помощи.

Барри родилась в 1931 году. В молодости она изучала журналистику и планировала работать только в театре, считая свою внешность неподходящей для кино. В Нью-Йорк она переехала вслед за возлюбленным — и именно тогда начала актерскую карьеру.

В 1964 году Барбара получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в драме «Одна картофелина, две картофелины». Фильм «Уходя в отрыв» принес ей номинацию на «Оскар». Участие в бродвейском мюзикле «Компания» принесло номинацию на премию «Тони». За актерские работы ее неоднократно выдвигали на «Эмми».

В 1994 году у Барри обнаружили рак прямой кишки. После лечения она открыто рассказывала о заболевании, призывала не стесняться подобных диагнозов и своевременно обращаться к врачам. Этой теме актриса посвятила две книги. Главным в жизни Барбара Барри считала семью. После ее смерти остались двое детей — дочь Джейн и сын Аарон.

Ранее стало известно о смерти американской актрисы Сьюзан Сент-Джеймс.

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