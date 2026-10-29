США как политический груз: эксперт сомневается в «правительстве в изгнании» Болсонару

Виктор Хейфец, главный редактор журнала «Латинская Америка» и профессор СПбГУ, усомнился в том, что Вашингтон напрямую причастен к бегству Флавиу Болсонару, сообщает ВФокусе Mail.

По словам эксперта, Болсонару действительно опирается на американскую поддержку, однако речь идет о помощи всему правому лагерю, а не о персональной опеке конкретно над ним.

«Это не Вашингтон сказал ему: „Беги!“, и тот побежал, это он решил, а американцы просто его не бросили в этой ситуации», — пояснил эксперт.

Хейфец полагает: тратить ресурсы на спасение Флавиу США не станут. У него по-прежнему есть проблемы с бразильским правосудием, а для части союзников он уже превратился в политически токсичную фигуру. Латиноамериканист сомневается и в том, что Болсонару сумеет выстроить дееспособное «правительство в изгнании».

«Сколько человек его поддержат? Сколько стран его в этом поддержат? США? Аргентина?», — задался риторическим вопросом он.

Как напомнил эксперт, победу Лулы признали большинство стран Латинской Америки, а также Евросоюз, Россия и Китай. Поэтому, по его мнению, у «правительства в изгнании» изначально не было шансов на серьезную поддержку — даже если бы Болсонару остался в стране, а не уехал в США.

Что касается электората, Хейфец прогнозирует: убежденные сторонники Болсонару вряд ли от него отвернутся. Эксперт выразил это образно: они голосовали бы за него, даже если бы узнали, что он на завтрак ест младенцев. А вот те, кто поддерживал его ситуативно — лишь бы выступить против Лулы, — потеряны как электорат, по крайней мере на время.

«При этом они не станут левыми. Там есть другие правые, для которых дорога расчищается — тот же губернатор Сан-Паулу Тарсизиу ди Фрейтас, успешно переизбравшийся на свой пост. Поэтому свято место пусто не бывает, — сказал эксперт. — Моральный удар по правому лагерю нанесен, но это не навсегда».

Хейфец подчеркнул: правый лагерь в Бразилии никогда не был монолитным. Он сплотился только на выборах против Лулы, но голосование завершилось, и теперь разные правые группы будут выстраивать собственную политику — где-то договариваясь, а где-то конкурируя.

Поддержка Трампа и США обернулась для Флавиу Болсонару не спасательным кругом, а политическим грузом, считает эксперт. Опросы показывают, что негативное отношение к США в Бразилии заметно выросло: если в октябре 2023 года положительно о США отзывались 56% бразильцев, то к 2026 году неблагоприятное мнение достигло 48%. И все же, уверен политолог, это не помешает Болсонару оставаться в центре внимания убежденных сторонников.

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