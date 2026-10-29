Фейк про «спроси разрешения» разбит: когда пассажир с верхней полки имеет полное право спуститься
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
Иногда в интернете можно наткнуться на утверждение, будто РЖД обязало пассажиров с верхних полок испрашивать согласие соседей, прежде чем спуститься. Это не так. Весной 2026 года соцсети облетела ложная новость: якобы для любого спуска вниз требуется разрешение попутчиков, сообщил rosbalt.ru.
Откуда пошел слух
Корни у истории реальные — изменения 2023 года. Но касаются они лишь приема пищи за столиком, а вовсе не права человека находиться на нижней полке. В Федеральной пассажирской компании (ФПК) объяснили: нормы вводили для разрешения споров. Если дело дошло до конфликта, пассажир сверху может обратиться к проводнику — тот поможет разобраться. И в этой ситуации правда на стороне того, кто ест.
«В случае категорического отказа пассажира с нижней полки допускать пассажира с верхней к столику для приема пищи проводник сможет потребовать у „нижнего“ уступить, сославшись на правила Министерства транспорта», — пояснили в ФПК.
Три законных окна
Единственное исключение — еда. С 1 сентября 2023 года правила Минтранса установили точные интервалы, когда пассажир с верхней полки может занять место у столика внизу без согласия соседа. Время на трапезу ограничено, и по его истечении хозяин нижнего места вправе попросить освободить полку.
Таких окон три:
- Завтрак: с 07:00 до 10:00, не более 30 минут.
- Обед: с 12:00 до 15:00, не более часа.
- Ужин: с 19:00 до 21:00, не более 30 минут.
Если пассажир снизу категорически не хочет пускать соседа к столику в эти часы, проводник может потребовать уступить, ссылаясь на правила Министерства транспорта. В ФПК подтвердили: у проводника такое право есть.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
Если сосед не пускает
Ответственности за отказ уступить место попутчику закон не предусматривает. Формально пассажир снизу может не пустить, но у проводника остаются рычаги воздействия через правила Минтранса.
Что делать при конфликте:
- Напомните соседу об интервалах Минтранса. Не подействовало — зовите проводника.
- Не вступайте в перепалку. Проводник обязан вмешаться и уладить ситуацию со ссылкой на нормативы.
- Когда разрешенное время выйдет (скажем, в 10:01), пассажир нижней полки вправе попросить вас вернуться на место.
- Оставаться внизу дальше можно только с его личного согласия.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пассажиры ЦППК могут обратиться к виртуальному помощнику.