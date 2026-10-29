Планировать бюджет на зимние вещи для ребенка и при этом не переплачивать вполне реально, сообщил tagilcity.ru.

Первое, на что стоит обратить внимание, — акции. Многие магазины устраивают распродажи осенних и зимних коллекций, так что нужные вещи можно взять со скидкой.

Второй путь — присмотреться к б/у одежде на онлайн-площадках или в разделе «Ресейл» на маркетплейсах. Для детей это особенно выгодно: ребенок растет быстро, и вещь порой носится всего один сезон. Качество при этом часто остается отличным, а экономия выходит заметной.

Не стоит сбрасывать со счетов и секонд-хенды: туда нередко попадают остатки старых коллекций из детских магазинов — иногда с бирками, иногда без. В некоторых случаях бирки срезают намеренно, чтобы вещь не ассоциировалась с новым магазином.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Третий момент — учитывать, как ребенок проводит время. Если он чаще ездит на транспорте и большую часть дня находится в помещении, можно взять модель попроще, но потеплее. Если же ребенок постоянно в движении, лучше выбрать мембрану и функциональные материалы: в них он не вспотеет и не замерзнет.

И последнее: прежде чем идти в магазин, стоит составить список того, что уже есть в гардеробе. Вполне возможно, что хорошая зимняя куртка, шапка или термобелье у ребенка уже имеются — тогда покупать их не придется.

Ранее сообщалось, как старая обувь и привычный хлам в прихожей крадут достаток.