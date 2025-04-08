На тренировочном льду «Вашингтон Кэпиталз» запустили любимую песню Овечкина

На втором тренировочном льду «Вашингтон Кэпиталз» теперь звучит композиция от «Руки вверх!». В настоящее время там проводит занятия с подопечными дочь легендарного советского хоккеиста Сергея Гимаева, сообщил телеканал РЕН ТВ.

В знак признания выдающегося достижения Овечкина, побившего рекорд по количеству голов в НХЛ, ему был представлен музыкальный ролик на его любимую песню. Съемки клипа были организованы НМГ совместно с Сергеем Жуковым, лидером группы «Руки Вверх!».

«Хоккейная» интерпретация трека быстро завоевала популярность, собрав свыше 5 млн просмотров. Первыми клип увидели зрители телеканалов, входящих в состав Национальной Медиа Группы.

Ранее сообщалось, что солист группы «Руки Вверх!» срочно вернулся в Москву из-за болезни.