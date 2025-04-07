Солист группы «Руки Вверх!» срочно вернулся в Москву из-за болезни

Бессменный солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков подхватил вирус, в связи с чем пропустил творческое мероприятие. Об этом рассказала его дочь Ника, передает MK.Ru.

В Москве состоялась премьера музыкального ВИА «Васильки», на которой должен был появиться Сергей Жуков. Однако на красной дорожке без него появилась дочь Ника. Она объяснила, что звездный отец заболел и был вынужден пропустить мероприятие. По ее словам, Жукова «сразил» вирус.

«К сожалению, папе не удалось приехать: он заболел. Он даже отменил выступления в двух городах для того, чтобы приехать в Москву лечиться», — рассказала наследница артиста.

Также Ника отметила, что «коварный вирус никого не щадит», в том числе и артистов в самые неподходящие моменты. Она уточнила, что из-за болезни Жуков был вынужден отменить ряд выступлений в ближайших от столицы городах.

Напомним, несколько лет назад у Жукова обнаружили некроз тканей, который чуть не привел к летальному исходу. Однако врачи смогли его спасти.

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