Надежда Бабкина рассказала, как стало плохо на концерте перед бойцами

Надежда Бабкина — одна из тех артисток, у кого за плечами десятки лет на сцене и сотни концертов. Казалось бы, многолетний опыт должен притупить чувство страха перед выходом к публике, но сама певица признается: каждый раз это стресс, и даже многолетний стаж здесь не панацея. В беседе с Общественной Службой Новостей она откровенно рассказала о том, как однажды ее организм дал сбой в самый ответственный момент.

Случилось это на гастролях, где Бабкина выступала перед бойцами, вернувшимися из зоны специальной военной операции. Концерт шел своим чередом, но духота в зале и накал эмоций сыграли злую шутку — певице вдруг стало плохо прямо во время выступления. «Это такая концентрация, такое волнение, — поясняет она. — Ты выходишь выжатым как лимон, и совсем неважно, сколько лет ты на сцене».

Впрочем, сама Бабкина относится к таким эксцессам философски: подобные срывы случаются крайне редко, и они не перевешивают главного — любви к своей работе. Певица подчеркивает, что обожает делиться с публикой энергией, и ради этого она готова терпеть и духоту, и напряжение. А восстанавливается после тяжелых гастролей звезда по-домашнему: травяной чай и крепкий сон — вот ее главные лекарства.

