В Павловском Посаде с гражданами обсудили вопросы по ЖКХ и благоустройству

В Павловском Посаде 19 мая заместитель главы городского округа Александр Белоусов провел личный прием граждан. С пятью просьбами к чиновнику пришли местные жители. Вопросы касались начислений за жилищно-коммунальные услуги, ремонта кровли и фасада, водопроводной сети, восстановления пешеходного тротуара и организации контейнерной площадки. По каждому обращению были приняты конкретные решения.

Одной из первых на приеме выступила Елена Викторовна, проживающая на улице Карповская. Женщина попросила провести текущий ремонт кровли ее дома. Изначально работы были запланированы на август 2026 года. Однако после личного разговора с заместителем главы сроки сдвинули. По решению, принятому на приеме, ремонт начнется уже в июне 2026 года. Для жительницы это означает, что сезон дождей дом встретит с обновленной крышей.

Жительница улицы Кирова Вера Степановна пришла с другой проблемой. Во дворе ее дома недавно проводили ремонт водопроводных сетей. Работы завершили, но пешеходная часть тротуара после вмешательства строителей осталась в плачевном состоянии. Женщина попросила привести зону в порядок. Заместитель главы дал указание: благоустройство пешеходной зоны необходимо завершить до конца июня 2026 года. Теперь жителям остается ждать восстановления нормального прохода.

Помимо кровли и тротуара, на приеме обсудили и другие темы. В числе озвученных проблем оказались ремонт фасада здания, начисления за жилищно-коммунальные услуги, а также организация контейнерной площадки для сбора отходов. По каждому из этих обращений, как сообщили в администрации, приняты конкретные решения и намечены дальнейшие шаги. Жителям дали подробные разъяснения.

В администрации подчеркнули: на этом работа с заявителями не заканчивается. По всем обращениям будет обеспечена обязательная обратная связь. Каждому жителю, пришедшему на прием, сообщат о принятых решениях и дальнейших действиях чиновников. Записаться на следующий личный прием можно по телефону: 2-99-05.