Концерт в поддержку детей с онкологическими заболеваниями пройдет в Москве

Концерт «Все лучшее — детям и взрослым» для детей с онкологическими заболеваниями и медработников детских онкологических и гематологических клиник Москвы и Подмосковья состоится в столице. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры РФ и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. Соорганизатором мероприятия выступает РОО «Детская онкология: врачи и родители вместе».

Концерт будет посвящен 55-летию создателя проекта, известного артиста и режиссера Андрея Удалова. Вместе с Ларисой Вербицкой он будет ведущим мероприятия.

«Этот проект для нас очень дорог, потому что он не только объединяет людей оказавшихся волею судьбы в сложной ситуации, но и демонстрирует пример бережного отношения к человеческой жизни, В зале будут и дети, которые полностью здоровы, и те, кто находится в ремиссии — все вместе, потому что для меня важно, чтобы они общались, заводили новых друзей, получали духовную поддержку, полноценно и долго жили», — сказал Удалов.

Участниками концерта станут знаменитые артисты разных поколений, в том числе Юрий Куклачев, Анастасия Волочкова, Лариса Долина, Александр Олешко, Вячеслав Шаинский, Антон Зацепин, Мария Лонина, Большой детский хор телевидения и радио им. В. С. Попова.

В программе — мультижанровые выступления, объединяющие разные виды искусства: театр, балет, цирк, эстраду, оперу. При этом запланирована большая премьера музыкальной композиции. Помимо этого, в рамках мероприятия также будет работать «уголок врача», где можно будет проконсультироваться с ведущими онкологами страны.

«Мы глубоко благодарны организаторам за такую возможность — за приглашение стать частью этого важного и доброго события. Это настолько ценно для наших детей, для их семей — почувствовать заботу, поддержку и любовь со стороны талантливых артистов и всех, кто работает над этим концертом. Спасибо им за то, что дарят детям радость и веру в светлое будущее, за то, что создают атмосферу, в которой они ощущают себя не одинокими, а частью большой дружной семьи», — отметила председатель правления РОО «Детская онкология: врачи и родители вместе» Лариса Донских.

Мероприятие состоится 27 июня в Государственном театре эстрады. Начало в 19:00. Возрастная категория: 0+