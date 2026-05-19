Катер перевернулся и придавил пассажиров: раскрыты подробности гибели пяти человек на Байкале

Руководитель турагентства «Кристальный Байкал» Мария Цивилева в беседе с Telegram-каналом «112» раскрыла обстоятельства гибели людей при крушении судна-амфибии «Хивус» 19 мая. По ее словам, сначала катер накренился, и пока он оставался в вертикальном положении, некоторых пассажиров удалось вытащить. Однако затем судно полностью перевернулось и придавило людей. Пять человек, включая капитана, не выжили. Об этом пишет Lenta.ru.

Цивилева рассказала, что после опрокидывания она завела собственную лодку и отправилась на помощь. При этом глава турагентства подчеркнула: ответственности за организацию тура она не несет, так как лишь арендует участок территории, на котором произошла трагедия.

Ранее компания-организатор прогулок на Байкале уже привлекала внимание контролирующих органов. По данным СМИ, в отношении фирмы поступали обвинения в нарушении правил безопасности перевозки пассажиров. Точные причины крушения «Хивуса» устанавливает следствие. Спасатели продолжают работы на месте происшествия. Назначены экспертизы, опрашиваются свидетели и родственники погибших. Власти региона пообещали оказать семьям жертв материальную помощь. Туристическая отрасль Прибайкалья вновь заговорила о необходимости ужесточения контроля за малыми судами, особенно в период начала навигации.

