Кто будет мыть посуду: рестлер и его невеста устроили бой на свадьбе из-за домашних обязанностей

В одном из отелей Китая профессиональный рестлер Хэ Иньшэн и его невеста устроили на собственной свадьбе поединок, чтобы определить, кто будет выполнять домашние обязанности. Об этом сообщает издание SAYS.

Вместо традиционной сцены в зале установили рестлинг-ринг, над которым зажглась вывеска «Жених против Невесты». Под крики примерно трехсот гостей пара демонстрировала броски, захваты и другие силовые приемы. В финале невеста эффектно ушла от атаки, провела бросок через плечо и прижала жениха к полу. Рефери зафиксировал ее победу. Согласно условиям, проигравший навсегда берет на себя все хлопоты по дому.

Позже Хэ Иньшэн признался, что нарочно поддался, так как не мог допустить, чтобы его избранница занималась домашней работой. Изначально пара хотела просто сэкономить на свадебном бюджете и заменить аниматоров собственным шоу. Родители поддержали эту идею. В итоге пришло около трехсот гостей — гораздо больше, чем ожидали молодожены. Видео поединка мгновенно разошлось по соцсетям, сделав пару знаменитой. Сами супруги признаются, что не ожидали такого ажиотажа, но рады, что их нестандартный подход порадовал гостей и запомнится на всю жизнь.

