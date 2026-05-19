В Подмосковье подвели итоги выполнения Народной программы по направлению «Здоровая семья»

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» в рамках круглого стола в ДКЦ им. Л. М. Рошаля подвело итоги выполнения Народной программы по направлению «Здоровая семья».

«Все предложения жителей были детально проанализированы и легли в основу конкретных решений. Из почти 1600 наказов жителей Подмосковья по теме здравоохранения на сегодня выполнено 98%», — сообщил секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Всего в подмосковных семьях воспитываются более 1,7 млн детей. Из них почти четверть — в многодетных семьях. По этому показателю регион входит в топ-5 по стране.

«В последние годы значительно снизилась детская смертность — на 20%. В перинатальных центрах Подмосковья выхаживают более 97% недоношенных детей. Существенный вклад в эти результаты внесло открытие уникального Детского центра имени Рошаля и его филиала в Одинцово», — отметил Брынцалов.

В Подмосковье открыто шесть перинатальных центров, 19 роддомов, 80 женских консультаций, 10 центров репродуктивного здоровья семьи. Только за последний год в Подмосковье стало на 70 тыс. детей больше. При этом растет число многодетных семей: за пять лет их стало больше почти на 37%. В этих семьях воспитывают более 384 тыс. детей.

«По инициативе „Единой России“ впервые на федеральном уровне закреплен статус многодетной семьи. Семьи, в которых родился третий ребенок, могут получить до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки», — напомнил Брынцалов.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется кадровому обеспечению системы здравоохранения. Для поддержки кадров в регионе действует программа компенсации аренды жилья, которой пользуются более 17 тыс. медиков. Более 2 тыс. врачей воспользовались программой соципотеки, столько же получили льготные земельные участки.

За пять лет в регион поступило более 700 машин скорой помощи. Высокотехнологичную помощь по ОМС в 2025 году получили более 45 тыс. человек. За первый квартал текущего года — уже 11 тыс.

«Здоровая семья — это не только рождение детей, но и сохранение здоровья родителей и старшего поколения. По инициативе партии на законодательном уровне закреплена ежегодная диспансеризация для людей старше 40 лет, а профосмотры включены в систему ОМС и стали бесплатными. Благодаря партийному проекту „Старшее поколение“ и программам активного долголетия более 800 тыс. пожилых жителей Подмосковья занимаются спортом и творчеством», — заключил Брынцалов.

В области продолжается сбор предложений в новую Народную программу. От жителей региона поступило более 33 тыс. инициатив. Подать предложение можно на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии и по телефону 8-800-200-89-50.