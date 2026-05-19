Итоги выполнения Народной программы в социальной сфере за пять лет подвели в Подмосковье

Подмосковное отделение «Единой России» подвело итоги выполнения Народной программы в социальной сфере за пять лет. Обсуждение итогов прошло в рамках экспертного круглого стола, в котором приняли участие представители регионального правительства.

«Вся система выстраивается так, чтобы поддержка здоровья взрослых и детей обеспечивалась на каждом этапе жизни. Важно не просто количество построенных объектов, но и качество оказываемой помощи. Сейчас у наших жителей есть возможность получать помощь рядом с домом. Сроки ожидания терапевта сократились до двух-трех дней, к узким специалистам — до 8 дней. Доступность оборудования — КТ, МРТ и УЗИ — составляет 1-2 дня», — рассказал зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Он отметил, что профосмотры и диспансеризацию в 2025 году прошли более 4,5 млн человек. Также было проведено около 6 млн телемедицинских консультаций. С 2021 года почти вдвое выросла средняя зарплата медработников. Привлекать специалистов помогают различные меры поддержки.

Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин рассказал, что в регионе почти 40% жителей относятся к льготным категориям. Большинство мер социальной помощи были приняты по инициативе депутатов «Единой России» и при их поддержке.

«Самой значимой мерой остается единое пособие на детей, которое назначается еще при беременности: его выплачивают на 380 тыс. детей», — сказал он.

Бесплатным проездом пользуются почти 2,5 млн человек, компенсацию расходов на ЖКУ получают около 1,8 млн. При этом вводятся новые меры поддержки.

«Продолжается и совершенствование уже действующих мер, включая выплаты на школьную форму для детей из многодетных семей и детей с инвалидностью, которые были существенно доработаны», — добавил министр.

В Подмосковье в Новую народную программу поступило более 33 тыс. инициатив от жителей региона