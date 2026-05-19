Оверстей, угроза безопасности и нехватка денег: Еврокомиссия назвала главные причины отказов россиянам во въезде в ЕС

Еврокомиссия представила доклад State of the Schengen, в котором раскрыла основные причины, по которым туристам из третьих стран, включая россиян, отказывают во въезде в Европу. Данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на исследование. Об этом пишет Lenta.ru.

С октября 2025 года, когда начала действовать ускоренная система въезда EES (Entry Exit System), пограничные службы Шенгенской зоны зарегистрировали 66 миллионов визитеров из государств, не входящих в ЕС. При этом около 32 тысяч человек не смогли попасть на территорию объединения.

Чаще всего — в 7 тысячах случаев — причиной отказа становился оверстей, то есть превышение разрешенного срока пребывания в Шенгене во время предыдущих поездок. Еще 800 путешественников развернули на границе из-за потенциальной угрозы внутренней безопасности Евросоюза.

Оставшиеся примерно 22 тысячи отказов в докладе объединены в общую категорию «несоблюдение условий въезда». По данным АТОР, сюда входят отсутствие действительной визы или необходимых документов, недостаточное подтверждение цели поездки (например, туристическая путевка или приглашение), а также нехватка финансов для пребывания. Эксперты рекомендуют туристам внимательно отслеживать сроки предыдущих визитов в Шенген, иметь при себе полный пакет подтверждающих бумаг и страховку, а также убедиться в достаточности средств на карте или в наличных. Система EES автоматически фиксирует все пересечения границ, поэтому ошибки в подсчете дней исключены.

