Санитарную обработку 3,4 тыс. контейнерных площадок провели в Подмосковье с начала мая 2026 года
В Подмосковье с начала мая промыли более 3 тыс. контейнерных площадок
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье с начала мая 2026 года промыли более 3,4 тыс. контейнерных площадок. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Больше всего площадок обработали в Ленинском округе и Люберцах — по 279. Также в лидерах Истра и Коломна, где промыли 213 и 199 площадок соответственно.
В рамках обработки специалисты приводят в порядок прилотковую зону, моют стенки и крышки контейнеров, дезинфицируют конструкции.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе модернизируют еще более 1 тыс. контейнерных площадок.