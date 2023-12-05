Алле Пугачевой внезапно стало плохо во время шоппинга на Кипре

Как пишет mk.ru со ссылкой на одного из посетителей вещевого бутика в городе Лимассол Алексея, инцидент произошел во время визита Аллы Пугачевой в магазин.

Прицениваясь к товарам, Примадонна вдруг почувствовала себя плохо и даже пожаловалась на это продавцу бутика. Правда, от вызова медиков Пугачева отказалась и вскоре покинула магазин.

«Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. Жаловалась продавцу на здоровье. Она даже обувь была вынуждена покупать на размер больше, потому что в прежний уже не влезала. Хотя перемерила множество пар. Как я услышал, у нее ноги каждый день отекают. В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно», — рассказал мужчина.

Алексей признался, что был несказанно удивлен, почему Пугачева гуляет по улицам кипрского города без охраны. Рядом с исполнительницей, по его словам, были только ее помощник и водитель.

В продолжение темы собеседник журналистов добавил, что российская артистка во время похода в бутик умудрилась закупиться там вещами на сумму в €5 тысяч.